При обстреле Донецка ранен экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, ныне глава группы военных советников «Царские волки», ранен в Донецке. Гостиница, в которой он проживал вместе с другими советниками, попала под обстрел, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника политика.

«Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица», — пояснил собеседник агентства.

По словам помощника политика, удары наносились высокоточными боеприпасами, выпущенными, вероятно, из 155-миллиметровой французской самоходной гаубицы Caesar.

Upd. (1.51): Во время обстрела гостиницы также получил ранение Председатель Правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко. Угрозы для его жизни нет, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.

Ранее в администрации Ленинского района Донецка рассказали, что в результате вечернего обстрела с украинской стороны погибли двое людей, есть раненые.

Upd. 2 (1.57): Telegram-канал Baza передает, что Дмитрий Рогозин был ранен во время обстрела ресторана «Шеш-Беш», где он отмечал свой день рождения. Там же получил ранение и Виталий Хоценко. Всего во время обстрела погибли два человека и пять были ранены.

По информации канала, экс-глава Роскосмоса «получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».