В Мирном может появиться гостиница на 239 номеров для спортсменов

Рендер: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Гостиницу на 239 номеров планируют построить на территории спортивного центра «Динамо» в поселке Мирный в Казани. Инвестиционный совет Татарстана одобрил проект с объемом вложений около 3 млрд рублей.

«Территория достаточно сильно развивается: биатлон, конноспортивный комплекс, также проходят мероприятия со стороны МВД. Имеющиеся мощности в гостиничном бизнесе, если их так можно назвать, – их недостаточно», – рассказал журналистам руководитель проекта Артем Котов.

По его словам, новая гостиница также нужна из-за роста числа спортивных мероприятий федерального и международного уровня. В комплексе появятся 239 номеров, спа-зона, тренажерный зал, ресторан на 200 мест и конференц-зал на 220 человек.

Начать строительство планируют до конца 2026 года, завершить – в конце 2027-го – начале 2028 года.

Около 1 млрд рублей составят собственные средства инвестора, еще 2 млрд рублей – заемные.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поддержал проект, отметив, что объект позволит проводить на территории спортивного центра соревнования и тренировочные сборы.

«Загрузка всегда большая, всегда проблемы с размещением», – сказал Леонов.