Госэкспертиза одобрила проект строительства конноспортивного комплекса в Мирном

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект строительства конноспортивного комплекса в казанском поселке Мирный получил положительное заключение Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает Конноспортивный клуб города Казани, а техническим заказчиком – Главстрой Республики Татарстан. Разработали проектную документацию казанские фирмы – ООО «Мегакомплекс» и Архитектурно-строительная компания «Эсфоэс Архитектс».

В конце прошлого, 2024 года строительство конноспортивного комплекса оценивалось почти в 892 млн рублей. Необходимые средства должен был выделить бюджет Казани, а завершить работы планировалось в ноябре 2025 года.

Согласно тогдашним планам, конноспортивный комплекс должен будет включать манеж иппотерапии, зернохранилище, сенохранилище. Помимо инженерных коммуникаций, необходимых спортивному объекту, сети водоснабжения и водоотведения предполагалось проложить и в поселке Мирный.

На само строительство комплекса собирались направить 596,5 млн рублей, а на прокладку инженерных коммуникаций в Мирном – более 295 млн рублей.