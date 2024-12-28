Конноспортивный комплекс в Мирном построят за 891,7 млн рублей

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В жилом массиве Мирный в Казани построят спортивный комплекс с инженерными сетями. На проект будет выделено почти 892 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Согласно контракту, на территории появятся манеж иппотерапии, зернохранилище, сенохранилище. Комплекс оборудуют наружным электроснабжением, сетями связи, водо-, газоснабжения и другими инженерными коммуникациями. Помимо этого, по территории самого жилого массива протянут сети водоснабжения и водоотведения, канализации.

В сметном расчете указано, что непосредственно на строительство комплекса выделено 596,5 млн рублей, инженерных коммуникаций в Мирном — более 295 млн.

Ожидается, что работы будут завершены в срок до 20 ноября 2025 года. Источником финансирования выступает бюджет Казани.