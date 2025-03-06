Минниханов провел заседание оргкомитета конференции по сохранению снежного барса

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», которая пройдет в Казани с 13 по 15 марта этого года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов назвал грядущую конференцию важным событием для республики и напомнил, что «снежный барс – символ Татарстана, который олицетворяет силу, храбрость, гордость, скорость, чистоту природы и людских помыслов».

По мнению руководителя республики, данная конференция – уникальная платформа для объединения экспертов, ученых и государственных органов из разных стран, обмена знаниями и опытом по сохранению снежного барса, находящегося под угрозой исчезновения. «Сегодня это – одно из условий на пути к консолидации наших усилий по сохранению биоразнообразия страны, а также истории и культурного наследия», – добавил Минниханов.

Раис Татарстана также выразил благодарность федеральным структурам – Министерству природных ресурсов и экологии РФ и другим ведомствам – за поддержку в организации подготовки конференции. Он отметил, что республика имеет богатый опыт проведения международных мероприятий, и поручил отрегулировать все организационные вопросы подготовки и проведения конференции.

«Уверен, мероприятие позволит выработать единые международные стандарты и подходы к защите снежного барса, которые будут учитывать различные условия в местах его обитания», – заключил Рустам Минниханов.

В свою очередь председатель общего собрания межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Али Узденов, говоривший по видеосвязи, обратил внимание на то, что на конференции будут представлены все страны, где обитает ирбис.

«Нам удалось пригласить для участия в конференции все страны, которые имеют возможность говорить о том, что на их территории обитает снежный барс», – заметил Узденов, пояснив, что речь идет о таких государствах, как Китай, Индия, Пакистан, Монголия, Непал, Бутан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

По словам главы собрания профильной ассоциации, подготовка к конференции подходит к концу, проведена серьезная работа при огромной поддержке руководства Татарстана и лично Раиса РТ Рустама Минниханова, Минприроды РФ, Министерства иностранных дел РФ, общественных организаций и волонтеров.

Заседание оргкомитета прошло в Доме Правительства РТ. В нем приняли участие представители федеральных органов власти, руководители министерств и ведомств республики, представители бизнеса, образования и науки. Некоторые члены оргкомитета были подключены по видеоконференцсвязи. Участникам удалось обсудить организационные вопросы, касающиеся приема гостей, подготовки материалов и принятия резолюции конференции.