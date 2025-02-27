Эксперты из 12 стран в Казани обсудят вопросы изучения и сохранения снежного барса

Фото: © «Татар-информ»

Международную конференцию «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» примет Казань с 13 по 15 марта. Она соберет экспертов из 12 стран мира, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра.

Организаторами мероприятия выступают Минприроды России, правительство Татарстана и Межрегиональная Ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».

В конференции примут участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, а также председатель общего собрания Ассоциации «Ирбис» Али Узденов.

Участники из стран ареала обитания снежного барса, таких как Россия, Китай, Монголия и другие, обменяются опытом и обсудят инновационные подходы к сохранению вида, актуальные угрозы и методы мониторинга.

«Казань станет местом встречи ведущих мировых исследователей снежного барса не случайно. Республика Татарстан уделяет значительное внимание работе, направленной на сохранение в дикой природе своего символа. Так, по инициативе главы субъекта Рустама Минниханова создается Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс». Он откроется в Республике Алтай – ключевом месте обитания ирбиса в России – и будет способствовать увеличению численности дикой популяции вида за счет животных, рожденных в Центре и подготовленных к жизни на воле», – говорится в сообщении.