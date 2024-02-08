Татарстан подписал соглашение по сохранению популяции снежных барсов на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков и глава попечительского совета «Центра по изучению и сохранению снежного барса „Ирбис“» Али Узденов подписали соглашение о совместной работе по сохранению и восстановлению популяции снежного барса, а также взаимодействию в целях экологического просвещения населения. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии РТ.

Документ был подписан в рамках «Дня экологии» на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который поднимает на новый уровень символы и знаковые вещи Республики — это снежный барс, ирбис. Нам очень приятно, что наш документальный фильм „Хозяин Алтайских гор“, который мы презентовали в Татарстане, был так высоко оценен. За время съемок наша команда еще раз убедилась в том, что барс — это великолепное, поистине царское животное, покровитель многих тюркских народов», — сказал Узденов, отметив особый вклад Татарстана в сохранение редкого вида диких кошек.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

«Знаково, что наше соглашение мы подписываем в те дни, когда Татарстан отмечает День государственного герба, главным символом которого стал барс», – добавил Шадриков.

Руководитель проектного офиса федпроекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма» Людмила Поплавская напомнила, что снежный барс – это один из 13 видов животных, включенных в федеральный проект, который является частью национального проекта «Экология»,

«Надеюсь, что мы вместе обязательно восстановим популяцию снежного барса, чтобы этот прекрасный хищник свободно жил на территории Российской Федерации и других стран», – подчеркнула она.



Напомним по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова Татарстан совместно с Республикой Алтай завершает строительства Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Майминском районе. Он станет продолжением Центра изучения редких видов кошек «Ак барс». В дикой природе на территории России сейчас насчитывается всего 75 представителей этого вида.