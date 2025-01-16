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Казань примет международную конференцию по вопросам сохранения снежных барсов
Международную конференцию «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» примет Казань в марте этого года. Она пройдет благодаря соглашению с Межрегиональной ассоциацией «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис». Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на коллегии в Казани.
«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова мы возрождаем популяцию снежных барсов. В 2024 году в Майминском районе Алтая – естественном ареале обитания ирбиса – при участии компании «Татнефть» были построены основные объекты центра «Снежный барс», — сказал он.
Важность консолидации сил в вопросах сохранения популяции больших кошек отметил на саммите глав государств стран БРИКС в Казани и Премьер-министр Индии Нарендра Моди, напомнил Шадриков.
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