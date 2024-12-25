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Двух снежных барсов доставят на Алтай с участием экологов Татарстана
В центр «Снежный барс» на Алтай будут переданы два снежных барса. Там крупные хищники будут изучаться с участием ученых из Татарстана. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами в Казани.
«В Республике Алтай построен прекрасный центр с научными лабораториями. Татарстан отвечает за реализацию данного проекта по сохранению биоразнообразия», — рассказал он.
Шадриков пояснил, что предварительная договоренность о передаче барсов на Алтай была достигнута в ходе встречи Президента России Владимира Путина с Президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.
Снежные барсы (ирбисы) в природе встречаются всего в 12 странах. Привезти их в Россию будет непросто, это связано с необходимостью согласовать соответствующие документы во Всемирном фонде дикой природы.
Как уточнили в пресс-службе министерства, барсов привезут из Монголии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что объектами изучения в центре «Снежный барс» на Алтае станут снежный барс, марал, кабарга, дзерен, перевязка, манул, сибирский горный козел и аргали. На Алтае также планируется организация экомаршрутов, семейного и уединенного отдыха на природе вблизи горнолыжного курорта «Манжерок», создание визит-центра для организации и проведения образовательных программ и тематических мероприятий, а также наблюдение за дикими животными в условиях естественной среды.
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