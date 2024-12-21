Конец декабря в Татарстане окажется теплее нормы на семь градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в третьей декаде декабря будет на семь градусов выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 21 по 30 декабря равняется -10,1 градуса, а для Казани — -9,2 градуса. Таким образом, средние температуры составят -3,1 и -2,2 градуса соответственно.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что в целом на протяжении первого месяца зимы температуры в Татарстане будут выше климатической нормы. По информации Гидрометцентра РФ, декабрь окажется теплее нормы и в остальных регионах Приволжского федерального округа.

Завтра в республике ожидаются ухудшение видимости до 500 метров из-за метелей и тумана, сильный ветер, гололед и гололедица.