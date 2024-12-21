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Общество 21 декабря 2024 13:35

В Татарстане ожидаются ухудшение видимости до 500 метров, гололед и метель

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В Татарстане ожидаются ухудшение видимости до 500 метров, гололед и метель
Фото: © «Татар-информ»

В воскресенье, 22 декабря, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Ночью и днем прогнозируются гололед, гололедица, рассказали в Гидрометцентре РТ.

Помимо этого, прогнозируется метель, при которой видимость снизится до 1-2 км, туман, который еще больше сузит область, — до 500 метров и менее.

Также поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.

#прогноз погоды #сильный ветер #туман #гололед
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