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В Татарстане ожидаются ухудшение видимости до 500 метров, гололед и метель
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Фото: © «Татар-информ»
В воскресенье, 22 декабря, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Ночью и днем прогнозируются гололед, гололедица, рассказали в Гидрометцентре РТ.
Помимо этого, прогнозируется метель, при которой видимость снизится до 1-2 км, туман, который еще больше сузит область, — до 500 метров и менее.
Также поднимется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.
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