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Общество 29 ноября 2024 07:53

Температуры в Татарстане в декабре будут выше климатической нормы

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В первый месяц зимы средняя месячная температура в Татарстане будет на 1 градус превышать климатическую норму. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Для декабря в республике нормой считается температура в −8,9 градуса, а для Казани — −7,9 градуса.
Рассказали синоптики и об осадках. Их месячное количество будет близко к климатической норме, которая составляет 37 мм по региону и 50 мм для столицы РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале следующего месяца в РТ ожидается потепление.

#прогноз погоды #температура воздуха #осадки
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