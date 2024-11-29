Температуры в Татарстане в декабре будут выше климатической нормы

В первый месяц зимы средняя месячная температура в Татарстане будет на 1 градус превышать климатическую норму. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Для декабря в республике нормой считается температура в −8,9 градуса, а для Казани — −7,9 градуса.

Рассказали синоптики и об осадках. Их месячное количество будет близко к климатической норме, которая составляет 37 мм по региону и 50 мм для столицы РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале следующего месяца в РТ ожидается потепление.