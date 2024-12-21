В Татарстане ожидается потепление в субботу и ледяной дождь

В субботу, 21 декабря, в Татарстане потеплеет до +2…-2 градусов днем. Однако в республике также прогнозируют снег и ледяной дождь. Еще местами возможны метель, гололед и туман.

При этом утром столбики термометров тоже сильно не опустятся: до -1..-6 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в субботу ожидается южный, юго-западный со скоростью 6-11 м/с, но местами с порывами до 15-18 м/с.