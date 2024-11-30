Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гидрометцентр РФ: Декабрь в Приволжском федеральном округе будет снежным
В декабре на территории Приволжского федерального округа ожидаются осадки в виде твердого снега, температура воздуха при этом будет выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РБК.
По словам метеоролога, «начиная с Приволжского федерального округа, [в азиатской части России] будут осадки в виде твердого снега, в виде кристаллических осадков».
Избыточные осадки в первом месяце зимы выпадут в Северо-Западном федеральном округе, на западе Сибири, на западе и юге Красноярского края, в Иркутской области, в Хакасии, в Забайкальском крае, в Бурятии, в Магаданской области и на Чукотке, пояснил Вильфанд.
Вместе с тем в декабре на большей части территории России прогнозируется температура воздуха выше нормы. «<...> класс температуры именно выше нормы, он, конечно, преобладает. <...> Месяц, в принципе, теплый по всей территории страны», — заметил специалист.
Синоптик подчеркнул, что в стране не окажется мест, где температура будет ниже среднемесячного значения. Выше нормы она ожидается на востоке Центрального федерального округа, по всему Поволжью, в Западной и Средней Сибири, в Красноярском крае и северной половине Дальневосточного федерального округа, перечислил он.
Среди причин аномально теплой погоды Вильфанд назвал перенос теплых воздушных масс из Атлантики и формирование сибирского (монгольского) антициклона.
Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что температуры в Татарстане в декабре будут выше климатической нормы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»