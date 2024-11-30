Гидрометцентр РФ: Декабрь в Приволжском федеральном округе будет снежным

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В декабре на территории Приволжского федерального округа ожидаются осадки в виде твердого снега, температура воздуха при этом будет выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РБК.

По словам метеоролога, «начиная с Приволжского федерального округа, [в азиатской части России] будут осадки в виде твердого снега, в виде кристаллических осадков».

Избыточные осадки в первом месяце зимы выпадут в Северо-Западном федеральном округе, на западе Сибири, на западе и юге Красноярского края, в Иркутской области, в Хакасии, в Забайкальском крае, в Бурятии, в Магаданской области и на Чукотке, пояснил Вильфанд.

Вместе с тем в декабре на большей части территории России прогнозируется температура воздуха выше нормы. «<...> класс температуры именно выше нормы, он, конечно, преобладает. <...> Месяц, в принципе, теплый по всей территории страны», — заметил специалист.

Синоптик подчеркнул, что в стране не окажется мест, где температура будет ниже среднемесячного значения. Выше нормы она ожидается на востоке Центрального федерального округа, по всему Поволжью, в Западной и Средней Сибири, в Красноярском крае и северной половине Дальневосточного федерального округа, перечислил он.

Среди причин аномально теплой погоды Вильфанд назвал перенос теплых воздушных масс из Атлантики и формирование сибирского (монгольского) антициклона.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что температуры в Татарстане в декабре будут выше климатической нормы.