Компания Acer приостановит деятельность в России

Тайваньский производитель компьютерной техники Acer решил приостановить работу на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании в социальной сети Twitter.

«Acer решил приостановить бизнес в России в связи с последними событиями», – сказано в заявлении.

Отмечается, что компания внимательно следит за событиями, происходящими на Украине.

После того как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, Запад ужесточил санкции против России. Так, ряд крупных компаний отказались от деятельности на территории страны: шведская IKEA, корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay, Adobe и другие.