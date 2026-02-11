Татарстан экспортировал продукцию «Халяль» на 45 млн долларов

Татарстан в прошлом году экспортировал халяльную продукцию на 45 млн долларов США. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на круглом столе в рамках сельхозвыставки «Казань Агро – 2026», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Около 20 производителей республики активно поставляют продукцию на экспортные рынки, часть из них имеет международную сертификацию Халяль», – заявил он.

Всего, по словам Гайнуллова, в Татарстане по стандартам «Халяль» работают более 150 производителей.

В целом экспорт продукции АПК республики уже превышает полумиллиарда долларов, но потенциал роста остается огромным, добавил он.