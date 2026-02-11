news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 11 февраля 2026 19:43

Татарстан экспортировал продукцию «Халяль» на 45 млн долларов

Читайте нас в
Телеграм

Татарстан в прошлом году экспортировал халяльную продукцию на 45 млн долларов США. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на круглом столе в рамках сельхозвыставки «Казань Агро – 2026», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Около 20 производителей республики активно поставляют продукцию на экспортные рынки, часть из них имеет международную сертификацию Халяль», – заявил он.

Всего, по словам Гайнуллова, в Татарстане по стандартам «Халяль» работают более 150 производителей.

В целом экспорт продукции АПК республики уже превышает полумиллиарда долларов, но потенциал роста остается огромным, добавил он.

#экспорт халяльной продукции #продукция халяль #экспорт продукции апк
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«Отдала мошенникам 10 млн из выплат после гибели брата»: как крадут деньги участников СВО

«Отдала мошенникам 10 млн из выплат после гибели брата»: как крадут деньги участников СВО

11 февраля 2026