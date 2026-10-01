В Татарстане создадут Ассоциацию производителей халяль

Фото: © «Светлый путь»

В детском оздоровительном лагере «Балкыш», расположенном в в селе Старый Дрюш Тукаевского района Татарстана, обсудили развитие халяльной индустрии в республике. Провел встречу вице-премьер РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев – глава межведомственной рабочей группы по развитию индустрии халяль в Татарстане, пишет местная газета «Светлый путь».

В обсуждении приняли участие имам-мухтасибы районов республики, предприниматели со всего региона, представители исполнительной власти и председатель Комитета по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман РТ Аббяс хазрат Шляпошников. Прежде аналогичные встречи состоялись в Казани и Альметьевске.

Василь Шайхразиев в своей речи упомянул важность для него Тукаевского района и Набережных Челнов (он несколько лет был главой этого города). «Если сейчас выйти и пойти по прямой до моей родной деревни, здесь будет километров восемь-девять, в зависимости от выбранной дороги», – добавил он.

Фото: © «Светлый путь»

Далее вице-премьер РТ обратил внимание на ключевые темы мероприятия: наращивание объемов производства и повышение качества реализации халяльной продукции. Он упомянул значимость честности и порядочности (как перед Всевышним, так и перед самим собой) для этой сферы и высоко оценил ее развитие в республике. Успешное расширение индустрии халяль, на его взгляд, связано с работой ДУМ РТ и глав муниципалитетов. Сейчас стоит задача «системно повышать культуру потребления и стандарты производства», добавил Шайхразиев.

Заместитель главы Правительства Татарстана также анонсировал, что в текущем году в регионе будет создана Ассоциация производителей халяль. По его словам, это объединение должно стать эффективной площадкой для совместного развития предпринимателей, причем крупные и средние компании смогут оказывать поддержку малому бизнесу. Руководитель новой структуры еще не выбран, в связи с чем Василь Шайхразиев призвал присутствующих активно выдвигать кандидатуры и предлагать свои концепции.

Глава Тукаевского района РТ Камиль Назмиев в своем выступлении напомнил, что муниципалитет прочно удерживает четвертое место в республике по уровню социально-экономического развития. Привел он и статистические данные: работающий здесь птицеводческий комплекс «Челны-Бройлер» в год производит продукции более чем на 14 млрд рублей, а в целом на долю района приходится 37% всей мясопереработки республики (до 160 тыс. тонн продукции в год). Что же касается религиозной жизни, то на Тукаевской земле насчитывается 58 работающих мечетей и еще три на данный момент строятся.

Прозвучали и вопросы от представителей бизнес-сообщества. Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей при Раисе РТ в Сармановском районе Венера Хусаенова затронула проблему самозанятых женщин, которые производят халяль-продукцию на дому. Они строго соблюдают канонические правила и выходят на маркетплейсы, но сталкиваются с трудностями при официальной сертификации.

Общественный помощник уполномоченного бизнес-омбудсмена РТ в Сармановском районе Венера Хусаенова Фото: © «Светлый путь»

Хусаенова поинтересовалась, существуют ли механизмы легализации такого надомного микробизнеса. Общественница также призналась, что на собственном опыте хорошо знает барьеры, с которыми сталкиваются самозанятые. С начала пандемии коронавируса она выращивает вешенки и шампиньоны, а также занимается мыловарением, вязанием и растениеводством.

Депутат Совета Тукаевского района и руководитель птицеводческого комплекса «Мусабай» Айгуль Ханова в свою очередь рассказала, как ее цеху по убою бройлеров удалось пройти сертификацию. Совершению такого шага поспособствовал возникший два года назад у покупателей интерес к халяльным продуктам. Впрочем, дальнейшие действия облегчило то, что цех технологически уже был подготовлен. «Возникавшие нюансы мы оперативно устранили. Специалисты ведомства очень хорошо помогают и сопровождают на всех этапах. После получения официального статуса наша клиентская база заметно расширилась», – добавила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач в мае этого года подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития халяль-индустрии. Недавно, в сентябре, стало известно, что в республике появится собственная халяль-лаборатория.