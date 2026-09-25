В Татарстане появится собственная халяль-лаборатория

Делегация Татарстана обсудила с Департаментом исламского развития Малайзии (JAKIM) возможность создания в республике аккредитованной лаборатории для исследования и тестирования халяль-продукции. Об этом сообщает пресс-служба международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Предполагается, что специалисты JAKIM примут участие в подготовке и сертификации сотрудников будущей лаборатории. Для дальнейшей проработки проекта планируется направить в департамент официальное обращение с детальной дорожной картой, а также организовать взаимодействие с Духовным управлением мусульман РТ.

Кроме того, обсуждалась возможность участия представителей JAKIM и малайзийских органов халяль-сертификации в деловой программе KazanForum в качестве спикеров и приглашения на форум представителей малайзийских халяль-компаний.

Запуск лаборатории предложили приурочить к мероприятиям KazanForum в 2027 году и 60-летию установления дипломатических отношений между Россией и Малайзией.