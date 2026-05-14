Общество 14 мая 2026 13:15

Песошин и Вольвач договорились о сотрудничестве в халяль-индустрии

Фото: пресс-служба Росаккредитации

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития халяль-индустрии. Подписание прошло на площадке Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», сообщает пресс-служба Росаккредитации.

Документ предусматривает совместную работу над проектами, связанными с развитием системы халяль-стандартов. Стороны намерены заниматься вопросами подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям халяль, а также развитием внутреннего рынка и экспортного направления для поставок в мусульманские страны.

Кроме того, соглашение включает проведение совместных мероприятий в сфере аккредитации органов оценки соответствия. Речь идет о методическом сопровождении, обучении специалистов, организации семинаров, курсов, образовательных программ и других профильных мероприятий.

#халяль #Алексей Песошин
