Командир с позывным Север на СВО: Не даю упасть духом своей музыкой

Боец с позывным Север в зоне СВО / Фото из личного архива

Участник спецоперации с позывным Север, водрузивший татарстанский флаг над больницей в освобожденном Угледаре, сейчас находится в отпуске на малой родине, в Агрызском районе.

«Мне довелось быть у него и классным руководителем в школе, и художественным руководителем в клубе, — вспоминает Ольга Халитова. — Всегда позитивный, надежный. Если даст слово — обязательно выполнит. Настоящий мужчина! В творческом плане всегда участвовал в мероприятиях, пел и танцевал... Есть же люди, на которых смотришь и хочется радоваться, улыбаться. Вот он такой!»

Хотя боец и находится на отдыхе, но не расслабляется. Так, на этой неделе он принял участие в открытии Парты героя в родной школе в честь погибшего односельчанина и друга Виктора Васильева. Как командир отделения постоянно держит связь со своими ребятами, находящимися в зоне специальной военной операции. Постоянно в движении: сегодня он в Кукморе, завтра — в Казани, послезавтра — в Ижевске. Нужно успеть все: помочь родителям по хозяйству, повидаться с семьей, друзьями.

В таком плотном графике Север рассказал немного о себе. Так, после школы он учился на станочника широкого профиля в Ижевске. До армии успел поработать механизатором. Срочную службу проходил в мотострелковых войсках в Воронежской области. Женат, дочери 6 лет.

Фото из личного архива

В зону СВО был мобилизован в октябре 2022 года. Командир его штурмовой роты отмечает: «Он с первых дней героически проявил себя. Сначала был пулеметчиком, потом мы увидели в нем командира отделения, и с этой должностью он справляется на отлично. Ребята его слушаются, идут за ним. Он в буквальном смысле слова моя голова, всегда назначаю его старшим группы».

По словам Севера, командир же и доверил ему водрузить флаг над больницей в Угледаре. На вопрос, что чувствовал в этот момент, военнослужащий признается: «В первую очередь вспомнил своих погибших товарищей».

В июле он заключил соглашение на военную службу по контракту. Конечно, очень скучает по родным, по отчему краю. Признается, что каждый раз все труднее уезжать после отпуска. «Однако надо! Именно потому, чтобы скорее с победой вернуться домой», — говорит он.

Уже совсем скоро для него снова начнутся боевые будни. Однако позитивный парень не расстается с творчеством и там. Чтобы поднять боевой дух товарищей, он специально приобрел в Ульяновске гармонь. В роте он один гармонист.

«Товарищи часто просят сыграть что-нибудь. Некоторые просят научить играть на гармошке. С музыкой-то веселей!» — подчеркивает он.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.