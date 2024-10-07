«Водружая их, ребята рисковали жизнью»: татарстанские бойцы закрепили флаги над Угледаром

«Знали, что зайдем в город и стопроцентно повесим там флаги»

Видео развевающегося над одним из высотных зданий в Угледаре флага Татарстана на минувшей неделе облетело Интернет. Сразу за ним появилось видео момента установки флага: один из бойцов в полной экипировке устанавливает и закрепляет знамя, второй рядом с ним с оружием в руках прикрывает боевого товарища.

Мобилизованные из Татарстана бойцы 430-го мотострелкового полка вошли в освобожденный Угледар одними из первых. Они же водрузили флаги Татарстана и Знамя Победы над разрушенными зданиями свободного города! С конца 2022 года бойцы 430-го полка выполняли боевые задачи на Угледарском направлении, и вот, наконец, долгожданная победа!

С мая у бойцов это был уже третий удачный штурм, сейчас они ждут ответа Минобороны РФ на ходатайство о награждении. Сами же они признаются, что лучшая награда для них – видеть счастливые лица жителей Угледара, которые ждали освобождения города почти три года.

«Татар-информу» удалось пообщаться с 34-летним младшим лейтенантом с позывным Бандит. Дома, в Высокогорском районе Татарстана, его ждут жена, мама и шестилетний сын. Он командир штурмовой роты – той самой, бойцы которой водрузили флаги над освобожденным городом. На СВО он попал по мобилизации, а год назад подписал контракт.

«Я даже не знал, что мне пришла повестка, просто случайно зашел в сельсовет по делам и там выяснил, что мне выписали повестку. Я не стал отказываться, бежать, просто пошел», – рассказывает Бандит.

До мобилизации у него был свой бизнес, он занимался грузоперевозками. Сейчас он построил карьеру на передовой – с рядового пулеметчика его повысили до младшего лейтенанта, командира отделения.

Бандит рассказывает, что в боях ему очень пригодился армейский опыт – служил он в артиллерийских войсках.

«Мы знали, что зайдем в город и стопроцентно повесим там флаги. Поэтому и взяли их собой. У нас было пять Знамен Победы и три флага Республики Татарстан. В итоге мы повесили три Знамени Победы и все флаги Татарстана, которые у нас были. Решили, что больше – это уже перебор», – поделился командир.

После того как здание больницы было взято штурмом, на его крыше повесили первый флаг – флаг родной республики, второй – Знамя Победы – в окне этого же здания.

«Перед нами была поставлена задача взять больницу. Просто так получилось, что мы пошли и заодно еще полгорода взяли. При этом все это без единой потери!» – рассказывает младший лейтенант из Татарстана.

«Мы собрали всех гражданских – люди плакали, радовались и обнимали нас»

Бандит рассказал, что во время штурма города территорию разделили по секторам. 30 сентября в два часа дня они взяли больницу, а 1 октября зачистили вверенную им часть города.

«Затем мы собрали всех гражданских. Спустили их в подвальные помещения, организовали круговую оборону. Люди аж плакали, радовались и обнимали нас. Говорили, что ждали нас два года и за это время у них столько накопилось. Сказали, что у нас терпения не хватит все выслушать. Все это время они жили в подвальных помещения. Всего в городе жили около ста человек. Во вверенном мне секторе было 37 человек, плюс из другого сектора мне добавили еще 44 человека», – рассказал Бандит.

Те, кто был из другого сектора, попросились к своим пожилым родителям, которые нуждались в уходе. Остальные остались под охраной наших бойцов.

«Они сказали, что первый раз за долгое время могут лечь спать в пижамах и ночнушках, а не одетыми. Потому что им больше не придется беспокоиться, что кто-нибудь ночью зайдет к ним с угрозами, не придется бояться, что их обстреляют», – объяснил командир.

«Мы штурмовали лесополосу – вэсэушники бежали, их было около 20 человек»

Рота Бандита отогнала врага далеко от города поэтому сейчас Угледар не обстреливают.

«Наша задача – продержаться несколько дней, если будет идти натиск. Следом за нами зайдет так называемое закрепление – роты, которые будут держать оборону», – объяснил он.

Это уже третий удачный штурм роты татарстанских бойцов. Первый был в лесополке под Угледаром, где нашим бойцам удалось взять в плен солдат ВСУ. Следом они взяли еще одну лесополосу, где отразили контратаку врага.

«Вэсэушники тогда просто бежали, их было около 20 человек. Не прошло и месяца, мы уже начинаем штурмовать Угледар. С мая по октябрь у нас было три удачных штурма. Мы подали документы на награду, но я так понимаю, это все долго делается. Поэтому пока ожидаем», – рассказал боец.

После того, как в Сети появилось видео флагов над Угледаром, возникло много неточной информации о том, кто именно эти флаги водрузил над освобожденным городом, говорит Бандит.

«Я не знаю, откуда она появилась, видимо кто-то решил пропиариться. На видео мои ребята, но приписали это совершенно другим людям», – уточнил Бандит.

Как брали Угледар

Город Угледар был основан в 1964 году, находится он на юго-западе Донецкой Народной Республики в 60 километрах от Донецка. Как понятно из названия, связан город с добычей угля – здесь жили работники двух угледобывающих шахт.

В советские годы в Угледаре жили порядка 20 тысяч человек, к началу СВО население сократилось до 14 тысяч. Сейчас там остались порядка ста человек.

В 2014 году, когда ДНР объявила о своей независимости, ВСУ создали в городе оборонительный рубеж – здесь были и окопы, и сеть подземных тоннелей. Именно поэтому Российской армии было так важно занять позиции здесь. Кроме этого Угледар является важным логистическим центром, через который идет связь с другими важными городами ДНР.



Бои за Угледар начались в марте 2022 года и шли два с половиной года. ВСУ обстреливали российские войска, которые пытались войти в город с высотных зданий, не позволяя подойти близко. Чтобы укрепить свои позиции, России нужно было зачистить близлежащие населенные пункты – Никольское и Павловку, что и удалось сделать.

1 сентября наши войска начали штурм города. Есть предположение, что из-за переброса войск в Курскую область, ВСУ не смогли отстоять город. Так или иначе, но уже к 30 сентября на крышах города развевались российские государственные флаги. Эта победа позволила отрезать врага от снабжения. Тысячи военных противника покинули город, многие сдались в плен.

Русса и Север повесили флаг Татарстана на крыше больницы

Бойцы, мобилизованные из Татарстана, которые водрузили флаги, находятся на угледарском направлении с первых дней своей службы. Вешая флаги, бойцы рисковали жизнью, ведь тогда еще шли обстрелы. Обо всех них подробно рассказал Бандит.

В установке флагов участвовал боец из Челябинска, по крови он – татарин с позывным Русса. Ему 21 год. Именно он повесил флаг Татарстана на крыше здания больницы.

«Отважный парень, герой. Он всегда выполняет свою работу на отлично, страха нет, любит свое дело. Это был его второй штурм, причем оба они прошли в течение двух месяцев. Всега первый идет в группе. Только похвала в его адрес», – рассказал Бандит.

Вместе с ним флаг вешал 27-летний боец с позывным Север.

«По национальности он – удмурт, живет в Агрызе, дома его ждет жена. Он – гармонист, иногда, бывает, развлекает нас. Он всю дорогу с нами, с первых дней героически проявил себя. Сначала он был пулеметчиком, потом мы увидели в нем командира отделения и с этой должностью он справляется на отлично. Ребята его слушаются, идут за ним. Он в буквальном смысле слова моя голова, всегда назначаю его старшим группы», – отметил Бандит.

Бандит, Поэт и Луна водрузили флаг Татарстана на крыше второго корпуса больницы

Начмед полка 36-летний боец с позывным Луна родом из Альметьевска.

«Он – хороший врач. У нас всегда есть надежда, что если, не дай Бог, с нами что-то случится, он поможет. У меня было ранение, и он вытаскивал осколки. Так что на своем опыте могу сказать, что он знает свою работу на отлично», – отметил Бандит.

При штурме города его помощь не пригодилась сослуживцам, но была очень кстати для местных жителей.

«Он сразу оказал первую помощь гражданским, выдал медикаменты, кому-то померил давление, кому-то капельницы поставил. Там были пожилые женщины, сердечницы», – вспоминает командир.

Командир взвода с позывным Поэт вешал флаг вместе с Бадитом и Луной на угледарской девятиэтажке. Ему 36 лет, он из Набережных Челнов, женат.

«Он со мной с самого начала мобилизации. Изначально он был рядовым, медицинским сотрудником, оказывать первую помощь научился у нас в подразделении. Вместе мы работали в населенном пункте Никольское, который стоит перед Угледаром. Тогда его помощь очень пригодилась при эвакуации, он спас очень много ребят», – рассказал боец.

Поэт отучился в московском военном училище, чтобы занять должность командира взвода и получить звание младшего лейтенанта.

Веселый и Чугун закрепили Знамя Победы в окне здания больницы

36-летний боец с позывным Чугун из Альметьевского района.

«Он тоже с самого начала мобилизации с нами, потом подписал контракт. Участвовал в двух штурмах. Проявил себя активно, никогда не трусил», – отметил комнадир.

Вместе с ним флаг вешал 43-летний военнослужащий с позывным Веселый из Елабуги. Он пенсионер МВД, а до мобилизации работал охранником.

«Проявил себя великолепно. Несмотря на возраст, держится не хуже бойцов помоложе. Он всегда веселый, никогда не грустит, отсюда и его позывной», – рассказал Бандит.

Флаг Татарстана повесили в память о погибшем товарище на девятиэтажке

Боец с позывным Крик закрепил флаг Татарстана на одно из девятиэтажек освобожденного города. Ему 31 год, он из Набережных Челнов, тоже мобилизованный. Дома его ждет жена.

Как рассказал Бандит, один из флагов Татарстана принадлежал их погибшему боевому товарищу.

«Он погиб буквально перед этим штурмом, до Угледара. Его позывной Михалыч, родом он из Елабуги. 11 августа его похоронили на родной земле. У нас был его личный флаг, и мы решили его водрузить на девятиэтажке. Его повесил Поэт. Это было сделано в память о Михалыче», – поделился командир.

Благодаяр мужеству и отваге татарстанских бойцов из 430-го мотострелкового полка шесть флагов теперь развиваются над свободным от врага Угледаром.

«Первый флаг – Знамя Победы – повесили в окне на первом корпусе больницы. Второй – флаг Татарстана – на втором корпусе больницы на крыше. Затем зашли в город и на первом попавшемся на нашем пути доме повесили Знамя Победы. Еще одно Знамя Победы водрузили на здании школы, другой флаг Татарстана, в память о Михалыче, на девятиэтажке. Затем еще один флаг нашей республики водрузили на здании на востоке города. Мы стали первыми, кто повесил флаги на зданиях освобожденного Угледара», – отметил командир.

«Ребята рисковали жизнью, когда устанавливали флаги»

Командование оценило бойцов 430-го МСП, об их героизме «Татар-информу» рассказал заместитель начальника штаба с позывным Лев.

«Огневое воздействие противника всегда происходит, ведь это линия боевого соприкосновения. Все боевые походы сопровождаются опасностью для жизни. Словами это сложно все это передать. Ребята рисковали жизнью, когда устанавливали флаги. Любая задача штурмовой группы – уничтожение противника. А он, противник, огрызается, сопротивляется. Если бы добровольно покидал территорию, войны бы не было у нас», – объяснил замначальника штаба.

Установить флаг на вражеской территории – для военного особая гордость, подчеркнул заместитель начальника штаба.

«У нас есть много песен про Родину и есть цель – это Победа. Когда устанавливаешь флаг, в это действие ты вкладываешь двойной смысл – совмещаешь достигнутую Победу и освобождение Родины», – сказал замначальника штаба.

Фото и видео предоставлены бойцом с позывным Бандит