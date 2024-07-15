Команда Гатина из Челнов приготовила для лисичан 3 млн порций горячей еды

Команда волонтера и предпринимателя Рустама Гатина из Набережных Челнов ежедневно готовит более 5 тыс. порций горячей еды для жителей Лисичанска. За все время работы полевой кухни группа челнинского мецената приготовила более 3 млн порций. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал мэр города Наиль Магдеев.

«Более 3 млн порций приготовлено и ежедневно раздаётся людям, которые в горячей пище нуждаются. Это женщины, люди старшего поколения и дети», — отметил градоначальник.

Отметим, что средства на закупку продуктов и всего необходимого для полевой кухни выделяются из муниципального бюджета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дрон атаковал команду Гатина. Сами волонтеры не пострадали, а вот машину восстановить нельзя.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн — в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.