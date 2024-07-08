«Были на волоске от смерти»: дрон атаковал команду Гатина из Челнов

Волонтеры из Набережных Челнов везли горячее питание для мирных жителей Новодружеска и Приволья, когда их атаковал дрон противника. Канистры с едой были пробиты, стекла выбило от взрыва. Сами волонтеры не пострадали, а вот машину восстановить нельзя.

Команда челнинского предпринимателя Рустама Гатина скоро вновь отправится в ЛНР готовить обеды для жителей Лисичанска и прилегающих населенных пунктов. Они ежедневно готовят по 5 тыс. порций.

«Автомобиль есть. У нас всего хватает. Мы, слава Богу, обеспечены максимально всем необходимым, на работе это никак не скажется. Все работает в штатном режиме. Ребята сейчас едут в отпуск, немного отдохнут», — поделился Гатин.

О данном происшествии на аппаратном совещании рассказал и мэр города Наиль Магдеев, который на днях вернулся из зоны СВО.

«Слава Богу, все остались живы. Были на волоске от смерти. Под обстрелами готовят наши челнинцы, их 6 человек в группе Рустама Гатина. Все вопросы, связанные с финансовым обеспечением работы этой группы, город взял на себя. Это приобретение продовольствия, техники, запасных частей, зарплаты всем, кто там работает и готовит пищу. Поэтому это тоже наш вклад, чтобы приблизить победу», — сказал градоначальник.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.