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Когогин поделился впечатлениями от поездки на ПМЭФ на беспилотном «КАМАЗе»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин поделился впечатлениями от поездки на XXVII Петербургский международный экономический форум в кабине беспилотного магистрального тягача «КАМАЗ» (такие машины курсируют по федеральной трассе М11 «Нева»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.
«Первые впечатления — скучно ехать», — заметил руководитель автогиганта после первых 200 километров пути. И добавил, отвечая на уточняющий вопрос: «Совсем скучно. Делать ничего не надо, машина едет сама. Насколько я понял, я сделал семь обгонов».
По оценке Когогина, беспилотный автомобиль уменьшает нагрузку на водителя, в результате чего «сильно снимается <...> напряжение». «Машина держит полосу, совершает маневры», — подчеркнул он. И подытожил: «Ты можешь спокойно понимать, что она не допустит наезда и столкновения не будет».
В ходе беседы был упомянут один из эпизодов поездки, когда беспилотный грузовик обогнал автомобиль Mercedes. В тот момент «КАМАЗ» сбросил скорость и начал торможение.
В Петербурге 14 июня 2023 года состоялось торжественное открытие участка дороги М11 «Нева» для курсирования беспилотных грузовиков «КАМАЗ». В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Тогда по трассе было запущено движение трех грузовиков, а через месяц начали курсировать еще три. В 2024 году планируется запустить по М11 еще не менее 15 беспилотных большегрузов.
Сегодня стартовал XXVII Петербургский международный экономический форум. Он будет проходить с 5 по 8 июня, тема мероприятия — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Запланировано участие в событии Президента РФ Владимира Путина. На ПМЭФ прибыл в том числе и Раис РТ Рустам Минниханов.
Видео: t.me/pao_kamaz/.
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