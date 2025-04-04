Когогин о приходе китайских автобрендов: «Добросовестной эта конкуренция не была»

Сергей Когогин в 2020 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Падению продаж ПАО «КАМАЗ» поспособствовало в том числе и появление на российском рынке грузовиков китайских производителей, но конкуренция с их стороны не была добросовестной. Об этом заявил генеральный директор предприятия Сергей Когогин в интервью корпоративной газете «Вести КАМАЗа».

«Вместе с открытием границ для параллельного импорта в России было приостановлено действие определенных нормативных актов. Государственный технический надзор фактически оказался заморожен. После того как нас перестало штормить с поставками, функция Гостехнадзора была восстановлена, и первые же проверки показали, что – нет, добросовестной эта конкуренция не была», – изложил свое понимание развития ситуации топ-менеджер.

Когогин также сослался на личный опыт: недавно он увидел на улице китайского города самосвал 8 на 4, но с иной платформой – не с той, которая стоит на поставленных в Россию машинах. В ответ на соответствующий вопрос «вице-президент крупнейшей китайской компании, ответственный за экспорт», заметил, что в КНР на этот счет существует жесткое нормативное регулирование.

«Иначе говоря, у себя они работают четко по нормативам, а к нам завозили транспорт, который сегодня де-факто опасен для участников дорожного движения. Несоответствий уйма, хотя у нас техрегламенты приблизительно одинаковые», – подчеркнул руководитель КАМАЗА.

В связи с этим он сослался на увиденный им самим в одном из уральских городов грузовик китайского производства, чей сертификат соответствия впоследствии оказался отозван (Shacman SX3258 – прим. Т-и) и воздействие которого на дорожное полотно явно было разрушительным.

«Дело в том, что их машины выпускаются для дорог спецназначения – для карьеров, в частности, но никак не для дорог общего пользования», – объяснил Когогин. И резюмировал: «Что должно в таком случае делать государство? Очевидно, жестко контролировать исполнение технических требований».

В результате, по мнению руководителя КАМАЗа, производители китайских грузовиков вряд ли успеют вернуться на рынок в текущем году, так как у них отсутствует культура проведения отзывных кампаний и они работали «по простому принципу: пока российское законодательство спит, мы действуем».

Теперь компаниям из КНР придется сначала устранить проблему со складскими остатками, а затем доработать очевидные технологические провалы. «К примеру, тормозные системы – их же нельзя оставить в текущем состоянии, иначе сколько мы получим смертей на дорогах… <...> Те, кто нахимичил, понесут большие убытки и потеряют доверие клиентов», – заключил Сергей Когогин.