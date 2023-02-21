«Ъ»: Половину рынка грузовиков в России заняли китайские модели, заменив европейские

На российском рынке грузовиков доля машин китайских марок уже перевалила за 50%, заменяя ушедшие после начала военной спецоперации европейские бренды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата». При этом в российских концернах отмечают рост спроса на грузовую технику.

Рынок грузовых автомобилей прирастал последние три недели, достигнув в итоге 6,9 тыс. машин. Спрос на них только за одну прошедшую неделю, по данным «Автостата», вырос на 1,3% к прошлому году и на 1% к предыдущей неделе, до 2,4 тыс. машин.

Доля китайских марок достигла рекордных 56% рынка. Среди моделей-бестселлеров закрепился Sitrak C7H (семейство как тягачей, так и самосвалов) с результатом 372 проданных автомобиля. Это в два раза больше, чем у самой популярной модели «КАМАЗа» 43118 (168 машин).

«Агрессивное» наращивание доли китайских марок на рынке объясняется тем, что они в меньшей степени столкнулись с логистическими проблемами и пользуются государственной поддержкой в Китае, считают эксперты. На «КАМАЗе» не видят никаких сложностей с реализацией и отмечают, что их производство по сравнению с прошлым годом «не снижается», пишет «Ъ». На предприятии подчеркивают, что статистика «Автостата» учитывает только регистрации техники в ГИБДД и «в нынешних условиях не фиксирует поставки федеральным заказчикам и на новые территории».

В российских автоконцернах говорят, что в сегменте тягачей китайские марки растут за счет замещения ушедших европейских брендов. В то же время на «КАМАЗе» подчеркивают, что сегмент магистральных тягачей продолжает снижаться, в январе спад составил 20%. С февраля завод приступил к производству «обновленных машин семейства К5» и делает ставку на рост доли в этом сегменте.

Напомним, первый локализованный грузовик КАМАЗа поколения К5 в этом году оценил и Раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, в планах предприятия за февраль собрать 70 подобных машин с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах.