Когогин объяснил падение продаж КАМАЗа политикой ЦБ

Сергей Когогин в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Падение продаж грузовиков КАМАЗа в конце прошлого и начале нынешнего года было обусловлено «финансовой политикой Центробанка». Об этом генеральный директор предприятия Сергей Когогин заявил в интервью корпоративной газете «Вести КАМАЗа».

«Наши традиционные каналы сбыта через лизинг и автокредитование стали обременительны для клиентов. Это касается не только автопрома – мы видим симптомы и в строительстве, и во многих других областях народного хозяйства», – заметил топ-менеджер, констатировав, что происходящее грозит снижением объема производства и динамики ВВП.

По словам Когогина, сегмент коммерческих автомобилей всегда первым ощущает на себе подобные процессы, потому что грузовики представляют собой инвестиционный товар.

«Каждый, кто сейчас стоит перед выбором «купить новую машину или поездить на старой», выбирает второй вариант. Даже те, у кого деньги есть, кладут их в банк на депозит – когда еще представится возможность получать доход, ничего не делая?» – подчеркнул руководитель КАМАЗа.

«Все мы наблюдаем глобальную трансформацию экономики и должны к ней привыкнуть», – добавил в связи с этим он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что чистая прибыль КАМАЗа снизилась в 28 раз за год – с 20,4 млрд рублей до 731 млн.