Чистая прибыль КАМАЗа снизилась в 28 раз за год

В 2024 году чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» составила 731 млн рублей, следует из отчета компании по МСФО. Это в 28 раз меньше, чем было в 2023-м (20,4 млрд рублей).

По данным пресс-службы КАМАЗа, в прошлом году у компании увеличились расходы на выплаты кредитов в связи с высокими процентными ставками, а также компания больше заплатила налога на прибыль в связи с пересчетом налогов по новой ставке в 25%.

В компании отметили, что такие финансовые итоги за прошлый год были ожидаемыми. На предприятии подчеркнули, что ПАО «КАМАЗ» еще находится под санкциями и продолжает работать над импортозамещением. Также татарстанский производитель грузовиков модернизирует производство и развивает новый модельный ряд, добавили в пресс-службе КАМАЗа.

Гендиректор компании Сергей Когогин, комментируя отчетность, добавил, что сейчас в приоритете у ПАО «КАМАЗ» – увеличить объем производства грузовика К5. Так, в 2024 году произвели 6,5 тыс. таких машин. Это на 26,5% больше, чем сошло с конвейера в 2023-м, уточнил он.

Когогин отметил, что компании также важно обеспечить технологический суверенитет страны, поэтому ПАО «КАМАЗ» продолжит развивать новые модели грузовиков и пассажирской техники, которая востребована в регионах России.