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Экономика 11 февраля 2025 15:54

Эксперт предположил, что КАМАЗ заменит запрещенный Shacman на рынке грузовиков

Эксперт предположил, что КАМАЗ заменит запрещенный Shacman на рынке грузовиков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КАМАЗ может заполнить пробел на рынке после запрета продаж китайского грузовика Shacman SX3258. Такое предположение высказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин, сообщает РИА Новости.

Ранее Росстандарт сообщил о запрете импорта и реализации китайских крупнотоннажных грузовиков Shacman SX3258. Причиной было названо их несоответствие некоторым обязательным требованиям, касающимся шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и так далее.

Вместе с тем, согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 2024 году на грузовики этой модели пришлось более 5% этого сегмента рынка – было продано 5236 машин. В совокупности крупнотоннажные грузовики бренда Shacman оказались на третьем месте по объему продаж.

«Безусловно, грузовики этой марки исключительно популярны на нашем рынке. Соответственно, компания единственная российская, которая будет заполнять пробел, это КАМАЗ», – констатировал эксперт.

По словам Шапарина, дело в том, что у конкурентов из числа китайских брендов нередко имеются похожие проблемы с сертификацией. В качестве примера он упомянул Sitrak, по которому была отзывная кампания, реализованная «аж на целых 9%» (Росстандарт объявил об отзыве 2366 грузовиков марок Sitrak и Howo еще в ноябре 2023 года).

Вице-президент «Национального автомобильного союза» добавил, что Shacman следует озаботиться сертификацией. Вместе с тем специалист признал, что главная проблема работы с брендами из КНР заключается в том, что они часто не торопятся выполнять обязательства.

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#камаз #грузовики #россия и китай
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