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КНИТУ-КАИ: В субботу все занятия будут проходить дистанционно
В КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева все занятия сегодня будут производиться в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба казанского вуза в своем Telegram-канале.
Подобная мера применяется «в связи с особым указанием Минобрнауки РФ». Ранее федеральное ведомство рекомендовало вузам временно перейти на дистант из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Доступ в здания будет ограничен для студентов и сотрудников университета. Планируемые олимпиады переносятся на более поздний срок», — уточнили в КАИ.
Коллектив вуза также выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте.
Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.
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