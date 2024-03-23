КНИТУ-КАИ: В субботу все занятия будут проходить дистанционно

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева все занятия сегодня будут производиться в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба казанского вуза в своем Telegram-канале.

Подобная мера применяется «в связи с особым указанием Минобрнауки РФ». Ранее федеральное ведомство рекомендовало вузам временно перейти на дистант из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Доступ в здания будет ограничен для студентов и сотрудников университета. Планируемые олимпиады переносятся на более поздний срок», — уточнили в КАИ.

Коллектив вуза также выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте.

Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.