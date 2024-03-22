Предварительно, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 человек

По предварительной информации, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Еще порядка 100 человек, по предварительным данным, получили травмы.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити холле». В это время там начинался концерт группы «Пикник». Злоумышленники устроили стрельбу в холле и в самом зале, после чего в здании случился пожар. Огонь распространился на треть здания, огнеборцы присвоили ему повышенный ранг сложности.

На место прибыли все экстренные службы. Порядка 60 бригад врачей оказывали помощь пострадавшим, пока здание штурмовали отряды СОБР, проникшие внутрь вместе с огнеборцами. Читайте подробнее о ЧП в «Крокусе» в материале «Татар-информа».