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Общество 22 марта 2024 23:26

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистант из-за теракта в «Крокусе»

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Министерство образования и науки РФ посоветовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и временно перевести занятия на дистант из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.

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