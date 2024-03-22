Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистант из-за теракта в «Крокусе»

Министерство образования и науки РФ посоветовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и временно перевести занятия на дистант из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.