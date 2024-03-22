news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 22 марта 2024 22:26

«Всем сердцем с вами»: Минниханов выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Скопировать ссылку
«Всем сердцем с вами»: Минниханов выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выразил соболезнования потерявшим родных и близких в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии… Всем сердцем с вами», — написал руководитель республики.

Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек.

#Рустам Минниханов #теракт #стрельба в москве
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2