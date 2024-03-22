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«Всем сердцем с вами»: Минниханов выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
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Фото: t.me/rustamminnikhanov/
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выразил соболезнования потерявшим родных и близких в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии… Всем сердцем с вами», — написал руководитель республики.
Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек.
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