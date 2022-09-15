Китай выразил решительный протест США из-за намерения оказать военную поддержку Тайваню

Китай категорически против законопроекта США о выделении Тайваню военной помощи. Этот документ серьезно нарушает американские обязательства перед КНР, заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в комитете сената США по иностранным делам одобрили проект закона, который предполагает выделение 4,5 млрд долларов Тайваню в ближайшие четыре года, а также предоставляет кредитные гарантии на закупку вооружения на сумму до 2 млрд долларов. Островному государству также собираются присвоить звание «основного союзника США вне НАТО». Сейчас документ переходит на рассмотрение верхней палаты американского конгресса.

«Соответствующий законопроект серьезно нарушает обязательства США перед Китаем по тайваньскому вопросу, нарушает принцип „одного Китая“ и положение трех совместных китайско-американских коммюнике, он является вмешательством во внутренние дела Китая, нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также направляет серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня», — отметила представитель китайского МИД на брифинге. По словам дипломата, КНР выражает решительный протест и уже «сделала американским властям серьезное представление».

2 августа в СМИ появилась информация, что между ВВС Тайваня и КНР в Тайваньском проливе начался воздушный бой на фоне визита спикера палаты США Нэнси Пелоси на Тайвань. Напомним, о ее визите официально не сообщалось, это стало известно постфактум. После китайские власти пообещали принять ответные меры, а также прекратили сотрудничество с США сразу в нескольких сферах. Китай также не исключил силового сценария присоединения Тайваня.