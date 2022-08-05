Китай отменил встречу с Пентагоном и вышел из всех переговоров с США

Власти Китая объявили, что прекращают совместную работу и сотрудничество с США сразу по нескольким направлениям. Кроме того, власти страны отказались от рабочей встречи представителей военных ведомств двух стран.

КНР приостановил работу линии прямой связи на уровне между региональными военными командованиями и сотрудничество по вопросам безопасности на море, говорится в пресс-релизе МИД КНР. Помимо этого, власти страны вышли из диалога по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, а также борьбе с наркоторговлей и международной преступностью.

Так Китай ответил на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который спровоцировал приведение армии КНПР в боевую готовность и серию военных учений близ Тайваня. Пекин пообещал Вашингтону ответные меры, а Москва призвала власти Америки не вмешиваться во внутренние дела Китая.