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Ру Тат
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Политика
5 августа 2022  14:09

Китай отменил встречу с Пентагоном и вышел из всех переговоров с США

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Власти Китая объявили, что прекращают совместную работу и сотрудничество с США сразу по нескольким направлениям. Кроме того, власти страны отказались от рабочей встречи представителей военных ведомств двух стран.

КНР приостановил работу линии прямой связи на уровне между региональными военными командованиями и сотрудничество по вопросам безопасности на море, говорится в пресс-релизе МИД КНР. Помимо этого, власти страны вышли из диалога по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, а также борьбе с наркоторговлей и международной преступностью.

Так Китай ответил на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который спровоцировал приведение армии КНПР в боевую готовность и серию военных учений близ Тайваня. Пекин пообещал Вашингтону ответные меры, а Москва призвала власти Америки не вмешиваться во внутренние дела Китая.

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