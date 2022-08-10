Китай не исключил силовой сценарий возвращения Тайваня

Китай готов к «мирному воссоединению» с Тайванем, но также не исключает силового сценария в установления контроля над ним. Об этом сказано в документе Госсовета КНР по делам Тайваня и информационного управления «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», сообщает РБК.

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и очень немногих сепаратистов «независимости Тайваня», — говорится в документе.

Отмечается, что Китай может использовать «немирные средства», а в случае провокаций и нарушения «красных линий» со стороны сторонников независимости Тайваня и «внешних интервентных сил» Пекин имеет право начать решительные ответные действия.

При этом в Госсовете КНР подчеркнули, что сопротивление воссоединению во имя независимости Тайваня не выдержит испытания историей, культурой китайской нации, а также волей более чем 1,4 млрд китайцев.

2 августа в СМИ появилась информация, что между ВВС Тайваня и Китая в Тайваньском проливе начался воздушный бой на фоне визита спикера палаты США Нэнси Пелоси на Тайвань. При этом политик заявила, что ее визит не противоречит политике США по Китаю.

Напомним, Пелоси в ходе официальной поездки в страны Азии официально не сообщала о визите на Тайвань. Об этом стало известно постфактум. После этого Китай пообещал принять ответные меры, а также прекратил сотрудничество с США сразу в нескольких сферах.