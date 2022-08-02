СМИ: Самолет Пелоси повернул в сторону Тайваня

Самолет, в котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar.

По информации с сайта, «Боинг С-40С» вылетел из Куала-Лумпура в неизвестном направлении, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем направился на север.

Ранее СМИ Тайваня сообщили, что Пелоси, возглавляющая делегацию США, в которую, по предварительным сведениям войдет от шести до 20 человек, приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе сегодня примерно в 21:00-22:30 по Москве.

Ранее сообщалось, что на фоне визита спикера два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море.