Кирби: Для изъятия замороженных активов России Байдену нужны новые полномочия

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену для потенциальной конфискации замороженных российских активов необходимы законодательные основания и поддержка партнеров. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам спикера, сейчас изучается возможное использование части блокированных российских активов для помощи Украине в обеспечении ее обороны и восстановления.

«Мы всё еще нуждаемся в больших законодательных полномочиях от Конгресса, чтобы Президент мог действовать [в этом направлении]», — подчеркнул представитель американской администрации.

«Во-вторых, <...> мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, которые также участвовали в замораживании этих активов», — уточнил Кирби.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны Запада в срочном порядке найти способ направить Украине замороженные российские активы. Она уверена, что ограничение доступа России к средствам и ресурсам «стимулирует» ее власти «сесть за стол переговоров для обсуждения справедливого мира» на Украине.

До этого Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Киева (подробнее читайте в материале «Татар-информа»). Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что государства Запада сделают хуже себе, передав российские активы Украине.