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Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину из-за ситуации в Оренбургской области
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил Президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями из-за затопления в Оренбургской области. Об этом сообщает ЦТАК.
Северокорейский лидер «от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие Президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области».
Председатель государственных дел КНДР также пожелал скорейшей ликвидации последствий нынешнего стихийного бедствия и благополучия — жителям пострадавшего района. Он также заверил, что народ Северной Кореи «всегда будет вместе с российским народом».
Upd. (8.56): В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» и «Халатность». Поздне в городе произошел еще один прорыв дамбы.
В Оренбурге уровень Урала достиг 864 сантиметров. Глава города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, иначе их начнут вывозить с помощью полиции.
По последним данным, всего в Оренбургской области затоплены 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Эвакуированы более 6 тыс. человек. По оценке властей региона пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизация ситуации начнется только после 20-го.
В Орске подтоплен район с компактным проживанием татар и татарское кладбище. Сбор помощи организовали в том числе руководство Альметьевского района РТ и татарсая общественность Самарской области.
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