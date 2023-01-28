Киев в ускоренном режиме ведет переговоры о поставках ракет для ударов по Крыму

После того, как киевские власти согласовали поставки западных танков, они начали в ускоренном режиме обсуждать передачу ракет повышенной дальности и авиации, заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он в очередной раз добавил, что использовать такие ракеты украинские власти намерены для ударов по территории Крыма.

«Сейчас на переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и, соответственно, авиация», — цитирует его РИА Новости.

Также политик прокомментировал решение США и Германии о поставках танков, отметив, что Украине нужно больше, чем им планируется направить – от 350 до 500 боевых машин. При этом он заявил, что поставить их нужно в сжатые сроки.

Отметим, что в США ранее заявляли, что не успеют поставить танки к весне, когда ожидается активизация боевых действий. Всего Украина получит более сотни современных западных танков.

Ранее конгресс США призвал передать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. В Совфеде в ответ подчеркивали, что в случае подобных атак от ответных действий могут пострадать крупные города Украины – Киев, Харьков и другие.