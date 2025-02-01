Трамп заявил, что ведет «очень серьезные обсуждения» с РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет «очень серьезные обсуждения» с российской стороной об урегулировании конфликта на Украине.

«Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — сказал Трамп журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер пообещал, что будет «говорить» с Президентом РФ Владимиром Путиным об окончании конфликта на Украине и, вероятно, сумеет достичь «чего-то существенного».

Трамп вступил в должность главы государства 20 января этого года. До своей инаугурации он неоднократно заявлял о своем намерении провести переговоры с Путиным и завершить конфликт на Украине.