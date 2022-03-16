КДК РФС оштрафовал «Рубин» и Слуцкого по итогам игры с «Ростовом» на 100 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Рубин», а также главного тренера клуба Леонида Слуцкого по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Казанский клуб получил штраф в 50 тысяч рублей за бросание посторонних предметов на поле, а также на 20 тысяч рублей за выходы главного тренера Слуцкого за пределы технических зон. В свою очередь, сам Слуцкий оштрафован дисциплинарным комитетом на 30 тысяч рублей.

При этом сообщается, что вопрос об оскорблениях главного арбитра встречи в подтрибунном помещении был перенесен на следующее заседание.

Также по итогам заседания стало известно, что форвард «Рубина» Лисакович получил дисквалификацию на два матча.

Напомним, после домашнего матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу арбитра встречи Мешкова.

После этого «Рубин» обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи Мешкова, опубликовав соответствующий видеоролик с ошибками и спорными решениями главного арбитра встречи.

«13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».