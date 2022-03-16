Форвард «Рубина» Лисакович дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дисквалифицирован на две игры за красную карточку, полученную в матче 21-го тура РПЛ казанского клуба против «Ростова» (1:2). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

«Рассмотрели удаление Лисаковича за грубую игру в матче с "Ростовом". В заседании принял участие сам Лисакович, объяснил свои действия в данном эпизоде, просмотрели видео. Наказание: дисквалифицировать Лисаковича на два матча РПЛ», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Ранее комитет по этике РФС анонсировал рассмотрение инцидента с нецензурными выражениями наставника «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес судьи матча против «Ростова».

В свою очередь, «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений Мешкова.

Напомним, после матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу главного арбитра встречи Мешкова.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».