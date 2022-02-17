Каждый шестой россиянин следил за выступлением Камилы Валиевой прямо на работе

Каждый шестой житель России отложил рабочие дела ради просмотра выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде – 2022 в Пекине. Об этом свидетельствуют результаты социсследования SuperJob.

При этом сообщается, что женщины (13%) смотрели выступление Валиевой на работе в два раза чаще мужчин (6%). А каждый четвертый житель страны посмотрел одиночное выступление 15-летней уроженки Казани позднее в записи.

Напомним, Валиева стала победительницей короткой программы в женском одиночном катании на Играх в Пекине. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала большой материал о победе российской фигуристки.

В свою очередь, произвольная программа, а также розыгрыш комплекта медалей состоятся уже сегодня.

Также ранее сообщалось о том, что на улицах Казани появились почти 30 плакатов со словами поддержки в адрес Валиевой, а в центре города состоится флешмоб в поддержку казанской фигуристки.