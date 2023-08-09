«Каждая авария – личная трагедия»: поющий командир полка ДПС Казани о поэзии на службе

Командир полка ДПС Казани Михаил Савин на службе уже 25 лет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Через семейные традиции пришел к творчеству

Командир полка ДПС Казани Михаил Савин на службе уже 25 лет. При этом он не страдает профессиональным выгоранием – тяжелые моменты службы он выражает в строчках стихов. Он надеется, что его слова помогут кому-то задуматься о безопасности на дорогах.

«Корни – в детстве, это связано с семейными традициями. Когда вся родня собиралась вместе, за застольем всегда пела бабушка. Когда я повзрослел, пошел в армию, начал исполнять патриотические песни. Но в целом я люблю разноплановую музыку: Metallica, Nautilus Pompilius, группу “Кино”», – поделился Михаил Савин.

Хобби командира полка ДПС стало частью его службы, когда стихи Михаила Савина зазвучали в роликах отдела пропаганды ГИБДД.

«Это была наша совместная инициатива с начальником отделения пропаганды ГИБДД города Казани. Обычно мы готовим видео к памятным датам: 8 Марта, Дню защитника отечества. Иногда эти поводы грустные, к примеру, когда мы готовимся к Дню памяти жертв ДТП. Мы стараемся создавать интересные сценарии, что-то новое и свежее привносить в каждый ролик. Самое главное, чтобы наша работа позволила достучаться до людей, объяснить им, что цена безопасности на дорогах – человеческая жизнь», – поделился командир полка.

Сколько видео с его творчеством было создано, Михаил признается, что не считал. Основная часть из них размещена на официальном канале ГИБДД Казани в YouTube. Но есть и ролики, которые сотрудники автоинспекции делают, так сказать, для себя – такие обычно разлетаются по соцсетям. Все эти работы потом показывают на лекциях по профилактике ДТП.

Михаил рассказал, что иногда приходится писать не только стихи, но еще и песни, а затем самому их исполнять. Звучит голос Савина за кадром в видеосюжетах. Иногда он и сам выходит на сцену. Поет на ведомственных праздниках, один раз даже участвовал в творческом конкурсе.

«Это был конкурс спортивного общества “Динамо” Республики Татарстан, в нем участвовали силовые ведомства. В категории “Вокал” я с песней Газманова “Вперед, Россия!” занял первое место. Вообще я стараюсь не участвовать в таких мероприятиях. Я неоднократно участвовал в концертах ГИБДД, на мероприятиях подразделений органов внутренних дел, но в конкурсах стараюсь не участвовать. Это уж так, блажь», – улыбается он.

«Стихи стали частью работы, но в каждый я вкладываю частичку души»

Вдохновение полковник черпает в литературе – в его библиотеке Достоевский, Гоголь, Пушкин и Есенин, а из современных писателей – Пелевин и Веллер.

«Что-то я черпаю из книг, что-то добавляю от себя. Так и получаются мои стихи. Сейчас я отношусь к творчеству, как к своим рабочим обязанностям, но в каждое произведение стараюсь вложить частичку души. Так уж вышло, что все тяготы службы пропускаю через себя. Я хочу, чтобы люди понимали, что жизнь достаточно скоротечна и мы имеем возможность повлиять на нее просто соблюдая определенные правила», – говорит Савин.

Командир полка ДПС Казани признался, что благодаря творчеству ему удалось избежать профессионального выгорания.

«Я не раз наблюдал, как на место смертельного ДТП приезжают родственники погибших. Конечно, в таких случаях начинаешь воспринимать трагедию как свою личную. В какой-то момент я понял, что мне необходимо куда-то выплескивать эти эмоции», – поделился он.

В детстве Михаил Савин пережил личную трагедию, связанную с ДТП.

«Когда мне было совсем мало лет, летом моя двоюродная сестра Наташа попала в аварию. У меня до сих пор остался осадок. Ей было 14 лет, она была старше меня почти в два раза. Сестра погибла на месте», – вспоминает полковник.

«Я надеюсь, что мои стихи и сценарии спасут чьи-то жизни»

Михаил Савин признался, что в детстве и сам попал в ДТП, причем по собственной вине. Тот случай заставил его о многом задуматься.

«Это было в школе. Мы тогда с мальчишками катались, зацепившись за трамваи. На мне был тяжелый рюкзак, он перевесил, я упал и ударился. Мне кажется, что на этой работе я отчасти пытаюсь помочь другим избежать ошибок, которые сам когда-то совершил. Старик Фрейд бы сказал: “Парень, у тебя определенно есть психоз”», – смеется командир.

Савин считает, что в нем могло не проявиться стремление спасать жизни, не поступи он на службу в ГИБДД.

«На работе в ГИБДД я часто вижу трагедии, которых можно было бы избежать. Я стараюсь писать стихи и придумывать сценарии к нашим роликам в надежде, что они спасут чьи-то жизни», – говорит полковник.

Командир полка ДПС выезжает лично на все крупные аварии. Он видит слезы и человеческое горе, общается с виновниками аварий, с родными погибших и пострадавших людей. С последними, признается Савин, сложнее всего.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«До сих пор идет суд по делу бывшего сотрудника ГИБДД Максима Абрамова. Ночью 6 апреля 2021 года он совершил ДТП, в котором пострадали пять человек, среди них – четыре подростка. Их родители начали негативно отзываться о Госавтоинспекции, было принято решение связаться и встретиться с каждым. Оказалось, что двое братьев, пострадавших в этой аварии, сыновья еще одного бывшего сотрудника ГИБДД. Причем он работал в том же полку, что и Абрамов. Такое вот стечение обстоятельств. Потом мы выстроили с родителями доверительные отношения, регулярно справлялись о состоянии ребят. Они переживали, что очень долго идут судебные тяжбы. Учитывая, что это сотрудник полиции, дело под личный контроль взял не только прокурор Казани, но и прокуратура республики, а также Москвы», – рассказывает Михаил Савин.

Командир полка ДПС Казани признался, что после аварии они всем ведомством молились о здоровье ребят.

«Никогда не забуду, как под трамвай попала девочка – она перебегала дорогу в неположенном месте»

Полковник признается, что на месте происшествий бывает очень страшно. Особенно там, где погибают дети.

«Я никогда не забуду, как под трамвай попала девочка – она перебегала дорогу в неположенном месте и не заметила, как по рельсам несется транспорт. Помню момент, когда приехала ее мама. Я видел ее боль, жуткую опустошенность», – вспоминает он.

Иногда у родственников погибших возникает желание отомстить. Савин называет это чувство природным инстинктом.

«В такие моменты я стараюсь проследить, чтобы автоинспекторы занимались не только оформлением ДТП, но также обеспечили участников аварии медицинской помощью и защитой», – рассказал полковник.

Иногда и журналистов приходится контролировать. Когда в ноябре 2021 года на улице Можайского водовоз насмерть сбил семилетнего мальчика, Савин активно защищал от прессы водителя-виновника.

Фото: пресс-служба Прокуратуры РТ

«Водитель был пожилым и очень сильно переживал из-за аварии, и я понял, что если сейчас журналисты будут на него слишком сильно давить, неизвестно, выдержит ли сердце мужчины», – объяснил Савин.

При этом, по словам Савина, так бывает не всегда. Если водитель водовоза тогда сразу признал вину, то некоторые до последнего настаивают на своей непричастности.

«Если авария была совершена при отягчающих обстоятельствах, к примеру, водитель был пьян или сел за руль без прав, то он нередко начинает юлить. Он понимает, что совершил умышленное преступление. Некоторые пытаются избежать ответственности даже после допроса очевидцев и запроса видеоматериалов. Бывают даже водители, которые утверждают, что у них после аварии амнезия», – поделился он.

Так, до последнего отрицал вину мужчина, который насмерть сбил 18-летнюю девушку на проспекте Победы. Он говорил, что у него случился приступ и он напрочь все забыл, оставил машину во дворах и благополучно отправился домой. Даже после вынесенного ему приговора он пытался обжаловать решение суда.

«Каждый случай индивидуален, и даже когда приезжает следственно-оперативная группа, мы понимаем, что нужна определенная тактика для закрепления доказательств. Мы стараемся максимально обобщить все обстоятельства дела, опросить всех очевидцев. Если следователь сочтет необходимым, устраиваем следственный эксперимент, выезжаем на место и имитируем способствовавшие ДТП условия. Днем из-за этого иногда даже приходится ограничивать движение. Так было на Тэцевской после аварии с двумя пешеходами и на Дубравной, когда «ГАЗель» сбила на тротуаре людей», – рассказал Савин.

«В этом году план «Безопасные качественные дороги» выполнить не удалось»

Каждая авария – как личная трагедия, но избежать смертей на дорогах пока не получается, признается полковник.

«За шесть месяцев этого года, к сожалению, мы не выполнили федеральный план “Безопасные качественные дороги”. Нам ставили задачу, чтобы было не больше 12 погибших, а у нас их 17. Но в прошлом году этот показатель был равен 18. Все подразделения Казани усердно трудятся, чтобы добиться снижения аварийности, и нацелены на успех», – говорит он.

Из 17 погибших в этом году на дорогах Казани: 10 пешеходов, 3 пассажира транспорта, 3 водителя и 1 велосипедист, приводит статистику Михаил Савин.

Самое печальное, когда аварии случаются на, казалось бы, довольно безопасных территориях вроде дворов или тротуаров, признался Савин.

«Часто водители, начиная движение задним ходом, не видят, что за машиной находятся люди. Понятно, что водитель должен убедиться в безопасности маневра, но, к сожалению, ДТП случаются. И здесь трудно судить, кто в действительности виноват. С одной стороны, пешеход не может предусмотреть, что машина начнет движение, а водитель – что позади появится пешеход. Тем не менее ответственность в данном случае ложится на водителя. Он должен понимать: сел за руль – будь добр следи за безопасностью», – считает командир полка ДПС Казани.

Фото: пресс-служба Прокуратуры РТ

Подобная авария произошла в 2021 году, когда водитель «ГАЗели», сдавая назад, наехал на студента. Пешеход погиб на месте.

«Если говорить об авариях с детьми, то за первую половину 2023 года в ДТП пострадал 51 ребенок, хотя за весь прошлый год их было 64. Стоит отметить, что в 2023 году только 12 аварий случились по вине самих детей, остальные дети не были виноваты и правил не нарушали. Значит, мы должны научить водителей видеть детей на дороге», – считает Савин.

Если увеличить суммы штрафов, возможно, дороги станут безопаснее

Полковник считает, что сделать дороги безопаснее возможно, но водителям такой подход вряд ли понравится.

«Мой товарищ, который недавно отдыхал в Дубае, рассказал, что там, если ты нарушил скоростной режим, будь любезен заплати 400 драхм, это порядка 10 тысяч рублей. Если нарушишь второй раз, ты заплатишь 600 драхм. У нас штраф за нарушение скорости – 500 рублей, если вовремя оплатишь – 250. Водитель в бак бензина заливает на большую сумму», – возмущается командир полка.

По мнению Савина, водитель лишний раз задумается, если будет осознавать, что любовь к высоким скоростям может обернуться для него существенными финансовыми потерями.

Если вы, подобно Михаилу Савину, стремитесь найти не просто работу, но и призвание, вы также можете попробовать свои силы в рядах ГИБДД. От кандидатов требуется наличие гражданства РФ, образование не ниже среднего, отсутствие судимостей. Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 40 лет и кандидаты, годные к военной службе.

«Работая в автоинспекции, можно получить массу преимуществ, это социальные гарантии ОВД, возможность получить высшее юридическое образование, отпуск от 40 дней, материальное обеспечение. Выйти на пенсию также можно раньше – один месяц службы в ГИБДД идет за полтора. У нас проводятся соревнования для сотрудников по стрельбе, волейболу, футболу, по служебным дисциплинам. Имеется спортзал с новейшими тренажерами, футбольный стадион и беговые дорожки, зимой есть возможность кататься на лыжах. Так что, приглашаем молодых мужчин, кто желает делать карьеру в правоохранительных органах», – заключил Михаил Савин.