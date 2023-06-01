Появилось видео смертельного наезда «ГАЗели» на пешеходов в Казани

В соцсетях появилось видео аварии возле Деревни Универсиады, где «ГАЗель» въехала в людей у остановки.

На кадрах видно, как водитель КАМАЗа не успел остановиться перед светофором и буквально вытолкнул «ГАЗель» на тротуар, протаранив кран-манипулятор Range.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате ДТП погиб мужчина. Еще двое госпитализированы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.