В колонию отправили казанца, который пьяным сбил насмерть двух пешеходов на Тэцевской

Сегодня суд вынес приговор 50-летнему Казанцу, который в ноябре прошлого года, будучи пьяным за рулем Ford, сбил на Тэцевской двух пешеходов, которые переходили дорогу по зебре, – мужчину и женщину. Оба пешехода от полученных травм скончались на месте.

Водителя обвинили в нарушении ПДД и пьяной езде, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц. Свою вину он полностью признал.

Суд отправил мужчину на девять лет в колонию общего режима, а также лишил его прав на три года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что легковушка в Казани насмерть сбила двоих пешеходов. Момент страшной аварии попал на видео.