Суд вернул прокурору дело сбежавшего с места ДТП в центре Казани экс-полицейского

Вахитовский суд Казани вернул в прокуратуру дело в отношении 28-летнего экс-полицейского Максима Абрамова, устроившего страшное ДТП в центре Казани прошлой весной. Такое решение суд принял сегодня, хотя рассмотрение дела уже близилось к финалу – оставалось допросить только одного свидетеля.

На возвращении дела особенно настаивала сторона защиты. Адвокат подсудимого Наиль Губарев выступил с объемным ходатайством, в котором перечислил все нарушения, которые, на его взгляд, были допущены на этапе предварительного и судебного следствия.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Первое – наличие неустранимых противоречий в обвинительном заключении, где подсудимому Абрамову вменяются противоправные взаимоисключающие действия, когда вменение одного полностью исключает возможность вменения другого. С одной стороны, ему вменяется оставление места происшествия, после совершения ДТП. А с другой, одновременно невыполнение обязанности по требованию должностных лиц проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», – прокомментировал свою позицию защитник.

Кроме того, по его словам, следователь по делу подменил постановление о предъявлении обвинения. Защитник утверждает, что по новым бумагам Абрамову увеличили объем обвинения и вменили отягчающие обстоятельства, которых в изначальном документе не было.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Кроме того, на сегодняшнем заседании рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Абрамова, который с момента задержания находился в СИЗО. По решению судьи мера пресечения для него была изменена на более мягкую – домашний арест.

Напомним, авария произошла в прошлом апреле в центре Казани. Абрамов за рулем Hyundai вылетел на красный свет и врезался в Mitsubishi, в которой находились пять человек. Все пострадавшие, среди которых оказался 17-летний подросток, были госпитализированы. Сам Абрамов с места аварии скрылся. Его удалось задержать только на следующий день. Вскоре после происшествия мужчина был уволен из органов внутренних дел.

Процесс по делу стартовал еще в ноябре прошлого года. Тогда экс-полицейский заявил, что полностью признает вину и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке, однако в удовлетворении этого ходатайства ему было отказано.

Отметим, что на момент аварии Абрамов был в машине не один – с ним были двое его коллег, однако они в деле не фигурируют.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Что касается потерпевших, все молодые люди уверены в виновности Абрамова. Ранее в беседе с корреспондентом «Татар-информа» они в один голос заявляли – в искренность извинений мужчины не верят, в компенсации морального ущерба от него не нуждаются, и будут требовать для него справедливого наказания по всей строгости закона.

По их словам, один из потерпевших пробыл в больнице восемь месяцев – у молодого человека никак не срастался перелом на ноге, в итоге врачам пришлось укоротить ему ногу на четыре сантиметра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани произошло ДТП с пятерыми пострадавшими, среди которых были подростки. Всех немедленно госпитализировали в больницу. Виновником аварии оказался автоинспектор, Вахитовский суд Казани избирал ему меру пресечения.