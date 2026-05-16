Экономика 16 мая 2026 16:22

Казахстан намерен развивать халяль-индустрию вместе с Татарстаном

Казахстан намерен расширять сотрудничество с регионами России, включая Татарстан, Мордовию и Чувашскую Республику, в сфере развития халяль-индустрии. Об этом рассказал министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев в интервью ТАСС на полях XVII Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: КазаньФорум».

«На полях форума состоялся ряд встреч с представителями российских регионов, в том числе Татарстана, Мордовии и Чувашской Республики, где обсуждались вопросы взаимного признания стандартов и сертификации в сфере халяль, а также расширения торгово-экономического сотрудничества», – пояснил министр.

Шаккалиев также добавил, что Казахстан на «КазаньФоруме» также представил проекты по развитию транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры, включая создание центров обработки данных (ЦОДов) и совершенствование цифровых платформ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития халяль-индустрии.

#казахстан и татарстан #халяль-индустрия #KazanForum-2026
В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен уже на 58%

