ДУМ РФ: Российскую продукцию халяль готовы покупать в любой мусульманской стране

Российская продукция халяль востребована за рубежом, и сегодня нет ни одной мусульманской страны, куда ее нельзя было бы отгрузить. Об этом на «КазаньФоруме» заявил генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» при ДУМ России Айдар Газизов.

По его словам, по экспорту мяса птицы Россия сегодня занимает первое место в мире по эффективности.

«Российская продукция халяль востребована, российские производители имеют высокую культуру работы», – подчеркнул глава центра.